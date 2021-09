TSG Eintracht Plankstadt behält im Lokalduell die Oberhand

Plankstadt entschied das Lokalduell in der Fußball-Kreisliga beim FV 08 Hockenheim für sich, während der KSC Schwetzingen in Lindenhof unterlag. Reilingen spielt erst an diesem Montagabend.

FV 08 Hockenheim – TSG Eintracht Plankstadt 0:2 (0:1)

In einer guten Kreisliga-Begegnung gab es in der Anfangsphase auf beiden Seiten Chancen. Nils Werner schoss knapp am Tor vorbei. Die erste dicke Gelegenheit nutzten die Gäste durch Christian Hirsch zum 0:1 (18.). Die gefährlichste Aktion der Hausherren war ein Lattentreffer durch Ömer Kilichan. Im Spielaufbau aber gab es aufseiten der Hockenheimer zu viele Fehler. In der zweiten Halbzeit war es weiterhin ein gutes Spiel, in dem die TSG Eintracht Plankstadt das bessere Ende für sich hatte. Luis Humbert scheiterte freistehend am Gästetorwart, und Nils Werner wurde auf dem Weg zum Tor im letzten Moment noch von einem TSG-Abwehrspieler gestört. Ein paar Augenblicke später bot sich Savas Badalak die identische Chance, die er allerdings durch ein Solo um Torhüter Jascha Fellinger mit dem 0:2 abschloss. Der FV 08 erholte sich davon nicht mehr und konnte froh sein, nicht noch das 0:3 zu kassieren, da Fellinger erneut ins Eins-gegen-Eins gegen Badalak musste, dieses Mal aber Sieger blieb. An diesem Tag hatte sich die effektivere von zwei Mannschaften durchgesetzt.

MFC 08 Lindenhof – KSC Schwetzingen 6:2 (3:1)

In einer guten Kreisliga-Begegnung siegte Lindenhof verdient, da es seine Chancen konsequent ausnutzte. Der KSC machte es den Mannheimern durch eine schwache Abwehrleistung leicht und musste zur Pause schon einen 1:3-Rückstand einstecken. Enver Emiroglu traf für die Schwetzinger (28.). Nach dem Seitenwechsel bot sich ein offener Schlagabtausch mit dem besseren Ende für die effektiveren Lindenhöfer. Den zweiten Schwetzinger Treffer erzielte Furkan Konur zum 6:2-Endstand in der 89. Minute.

VfR Mannheim II – SC Reilingen (Montag, 19.30 Uhr)

Aufgrund einer Hochzeitsfeier im Mannschaftskreis erwirkte der SC 08 Reilingen eine Spielverlegung auf Montagabend. Für die Mannschaft von Trainer Patrick Rittmaier ist dies ein immens wichtiges Spiel, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze herzustellen.

