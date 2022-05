TSG Eintracht Plankstadt erwartet am Dienstag Viernheim

Plankstadt. Bei der TSG Eintracht Plankstadt scheint die Luft raus zu sein. Zuletzt gab es drei klare Niederlagen, die auch Trainer Ali Hanbas auf den Magen geschlagen haben. „Wir gehen da intensiv in die Analyse. Im Training ist Zug drin und die Jungs geben Vollgas“, kann der TSG-Trainer seiner Elf in punkto Willen und Einsatz keine Vorwürfe machen. Sich auf die Verletzungsmisere und den Ausfall von Routiniers und Leistungsträger wie Savas Badalak und Siar Cakmak zurückziehen, wäre Hanbas zu einfach. „Klar sind solche Ausfälle nicht zu kompensieren, und wenn man sich unsere Aufstellung anschaut, spielen wir Woche für Woche mit einer anderen Formation“, sagt Hanbas. „Aber meistens kommen einfach individuelle Fehler hinzu und der Kopf geht zu schnell runter.“ Nach der tollen Vorrunde belegt die TSG Eintracht in der Rückrundentabelle nur den zwölften Rang. Summa summarum macht das im Gesamtklassement noch immer einen zufriedenstellenden sechsten Rang, wenngleich das Verfolgerfeld näher herangerückt ist.

Zudem schwebt im Hinterkopf auch noch immer das Endspiel im Fußball-Kreispokal gegen den FV 1918 Brühl II herum. In diese Alles-oder-Nichts-Partie wollen die Plankstädter mit einem guten Gefühl gehen. „Mit dem VfR-Spiel hatten wir noch vier Partien vor Augen, in denen ich vier Siege gefordert habe, um mit Selbstvertrauen ins Pokalfinale zu gehen“, erklärt Hanbas. Das 1:5 bei den Rasenspielern hat diesen Plan aber bereits konterkariert. Nun soll gegen den Spitzenreiter und feststehenden Meister TSV Amicitia Viernheim die Wende gelingen. „Wir spielen phasenweise guten Fußball, machen aber unsere Chancen nicht rein und kriegen dann im Gegenzug ein Gegentor“, hat Hanbas die Seuche ausgemacht. Eventuell gibt es der Mannschaft einen Schub, wenn der Coach gegen die Südhessen sein Comeback gibt. „Ich habe das Gefühl, dass ich im Spiel den Spielern Unterstützung geben kann“, so Hanbas. Ein Erfolg hätte doppelte Wirkung: Platz sechs würde gehalten und das positive Gefühl steigt.

TSG Eintracht Plankstadt – TSV Amicitia Viernheim (Dienstag, 19:30 Uhr)