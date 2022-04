TSG Eintracht vorübergehend Erster

Die TSG Eintracht Plankstadt behauptete sich mit einem deutlichen 9:2 im Nachbarschaftsderby beim TTC Reilingen und eroberte vorübergehend die Tabellenführung in der Tischtennis-Bezirksliga. Beide Mannschaften traten allerdings nicht in Bestbesetzung an. Während der Gastgeber auf sein unteres Paarkreuz mit Adrian Sowa und Dennis Pulver verzichten musste, trat Plankstadt ohne seine Nummer eins Gernot Müller an.

Plankstadt konnte seine beeindruckende Doppelbilanz der Rückrunde dennoch auch in Reilingen fortsetzen. Prim/Vögele hatten Reilingen zwar mit 1:0 gegen Vierling/Vierling in Führung gebracht, doch Kolb/Weis und Wittmann/Stückert setzten sich für die Gäste durch.

Mark Prim bot Plankstadts Spitzenspielern Karsten Weis und Luca Vierling zwar starke Gegenwehr, doch am Ende zog er in beiden Partien im fünften Satz den Kürzeren. Manuel Vögele war gegen Weis und Vierling ohne echte Chance, Stefan Wenneker bezwang den Ex-Eppelheimer Klaus Vierling, der erstmals im Trikot der Plankstädter zum Einsatz kam. Daniel Knauf unterlag Alexander Wittmann zwar mit 0:3, hatte aber im ersten und zweiten Satz durchaus Chancen, das Spiel enger zu gestalten. Im unteren Paarkreuz waren die Reilinger Ersatzleute Lukas Vogelbacher und Willi Winkler ihren Kontrahenten Markus Kolb und Eugen Stückert unterlegen, aber immerhin konnte Vogelbacher Kolb zweimal in die Satzverlängerung zwingen.

Der TTC Ketsch II kam unterdessen zu einem kampflosen 9:0 gegen den TTV Heidelberg II, der nicht antrat.

„Dritte“ in den Doppeln stark

Die dritte Garnitur des TTC Ketsch besiegte die DJK Dossenheim in der Bezirksklasse klar mit 9:4. Eine 3:0-Doppelführung brachte die ohne Timo Cischinsky angetretenen Gastgeber bereits früh auf die Siegerstraße. Zwar unterlag Marvin Martin den beiden Dossenheimer Spitzen Leo Beyer und Michael Brendle deutlich, dafür konnte Christoph Pietrek Beyer in fünf Sätzen und Brendle in vier Sätzen niederringen. Martin Faulhaber konnte im mittleren Paarkreuz zwei Punkte beisteuern, einen Sieg holte zudem auch Karsten Blaschke. Im hinteren Paarkreuz brachte Jendrik Sturm einen Zähler auf den Spielbogen.

Überraschend ging der TTC Hockenheim III mit drei Doppelsiegen gegen die TTG Walldorf II in Führung, am Ende mussten sich die Rennstädter mit 5:9 geschlagen geben. Im Einzel waren die Gastgeber in vielen Sätzen lange Zeit auf Augenhöhe, doch in den entscheidenden Momenten fehlte die notwendige Entschlossenheit, die ein knapperes Ergebnismöglich gemacht hätte.

Marvin Ballmann konnte im ersten Spiel gegen Volker Schöppe eine 2:0-Führung nicht zum Sieg nutzen, im zweiten Einzel konnte er aber Markus Thome klar besiegen. Souverän spielte auch Jens Jakob im ersten Einzel, als er Udo Burghardt klar mit 3:0 bezwang. Im zweiten Einzel unterlag er schließlich allerdings Christian Teuber knapp in fünf Sätzen. mbu