TTC baut auf Heimstärke

Mit einem weiteren Heimsieg möchte sich der TTC Hockenheim frühzeitig von der Abstiegszone der Tischtennis-Verbandsklasse Nord der Männer absetzen. „Bei drei direkten Absteigern und dem viertletzten Relegationsplatz braucht man dieses Jahr viele Punkte, um die Klasse sicher zu halten“, sagte Stefan Trotter. Deshalb sollen im Heimspiel gegen Neckargerach/Guttenbach (Samstag, 17.30 Uhr, Gymnasiumhalle) die nächsten zwei Punkte geholt werden. Der Gast liegt noch ohne jeden Zähler gemeinsam mit Külsheim am Tabellenende. „Sie sind etwas stärker als Külsheim einzuschätzen“, vermutet Trotter, der nach dem 9:1 gegen die Külsheimer davon ausgeht, dass der nächste Erfolg gelingt.

Für die TTG EK Oftersheim geht es am Sonntag um 10 Uhr zur DJK Käfertal/Vogelstang II. „Die Käfertaler sind eine sehr ausgeglichene Mannschaft mit starken Spielern auch in der Mitte und im hinteren Paarkreuz“, meinte Wolfgang Gericke. Falls Michael Keller weiterhin ausfallen sollte, wäre ein Remis schon ein Erfolg. „Mit vier Punkten vom oberen Paarkreuz und dem Punkt von Doppel eins rechne ich immer“, so Gericke über den bisher ungeschlagenen Stefan Berlinghof und den nicht minder starken Tim Ackermann. Um aber in das Schlussdoppel zu kommen, müssen noch zwei weitere Siege her.

In der Frauen-Verbandsklasse spielt Tabellenführer TV Schwetzingen am Samstag um 18 Uhr beim TTC SG St. Ilgen. Bei Schwetzingen wird diesmal Katja Feurer als Ersatzspielerin fungieren. mra