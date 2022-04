TTC braucht Punkte für Klassenerhalt

Noch ist der Klassenerhalt des TTC Hockenheim in der Tischtennis-Verbandsklasse Männer nicht sicher, deshalb kommt dem Heimspiel gegen die TTG Walldorf (Samstag, 17.30 Uhr, Gymnasiumhalle) erhöhte Bedeutung zu. Beide Teams weisen 14 Pluspunkte auf, der SV Adelsheim auf dem Abstiegsrelegationsplatz hat zwölf Zähler. „Wir spielen in einer starken Aufstellung und wollen zu Hause gegen einen direkten Konkurrenten punkten, um etwas Luft auf die Abstiegsplätze zu bekommen“, sagte TTC-Mannschaftsführer Stefan Trotter. Das Hinspiel in Walldorf endete 8:8, eine ähnliche enge Begegnung erwartet der Hockenheimer auch diesmal. „Mit dem Heimvorteil auf unserer Seite rechnen wir uns auf jeden Fall etwas aus“, so Trotter.

In der Frauen-Verbandsklasse Nord wird die SG Wiesloch-Heidelberg II zum Spiel beim TTC Ketsch II nicht antreten. Die Ketscherinnen kommen damit bereits zum dritten Mal in den Genuss von zwei kampflosen Punkten. mra

