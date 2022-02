TTC Ketsch darf wieder ran

Der Spielbetrieb in den Ligen des Badischen Tischtennis-Verbandes wird nach drei Monaten Corona-Pause nun fortgesetzt. Die meisten Spielklassen beginnen erst am ersten März-Wochenende, für den TTC Ketsch geht es aber in der Männer-Verbandsliga schon am Samstag mit dem Auswärtsspiel beim VfB Mosbach-Waldstadt weiter (18.30 Uhr). Die Partie gehört noch zur Hinrunde.

„Wir waren auch überrascht von der jetzigen Ansetzung, in der Pfalz und in Württemberg wurde ja komplett abgesagt“, sagte Mannschaftsführer Boris Pastler. Die Unwägbarkeiten bei den zur Verfügung stehenden Spielern bleiben natürlich. Bei Ketsch wird definitiv Robin Maier fehlen.

„Wir haben eine Chance, wenn einige der Ausländer bei Mosbach-Waldstadt nicht spielen können“, sagte Boris Pastler, der im Übrigen in Sachen Klassenerhalt optimistisch ist. Eggenstein hat seine Mannschaft bereits zurückgezogen, so dass es nur noch einen direkten Absteiger geben wird.

„Es wird eine ungewöhnlich lange Runde bis 21. Mai“, meinte Pastler. Er wird die Nummer eins sein, Josef Stauber, Elias Hartmann, Eduard Pogostkin, Roman Nagurski und Lukas Wehland komplettieren das Team. mra