TTC muss die Nerven behalten

Die Tabellensituation des TTC Ketsch in der Tischtennis-Verbandsliga ist prekär. Erst ein Sieg steht zu Buche, das gilt aber genauso für den TSV Viernheim, bei dem die Ketscher an diesem Freitag (20 Uhr) antreten müssen. „Das wird schwer, aber wir sind nicht chancenlos“, meinte Mannschaftsführer Boris Pastler.

Im Vorjahr gewann Ketsch in Viernheim 9:6. Laut Pastler wird viel von den Doppeln abhängen. „Wir sollten nicht gleich wieder in Rückstand geraten“, so Pastler. Viernheim ist im mittleren Paarkreuz sehr gut aufgestellt, aber da sind die Ketscher, vor allem durch Josef Stauber, auch stark. Nachdem zuletzt die knappen Spiele oft verloren wurden, möchte der TTC vor allem mehr Nervenstärke zeigen. mra