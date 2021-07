Tokio/Altlußheim. Die aus Altlußheim stammende deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz hat sich mit 54,232 Punkten für das Mehrkampf-Finale der Turnerinnen bei den Olympischen Spielen in Tokio qualifiziert und ebenso mit 14,700 Zählern für den Endkampf am Stufenbarren am kommenden Sonntag, 1. August.

