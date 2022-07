Turnerinnen auf Erfolgskurs

Die B-Liga-Mannschaft des TV Schwetzingen und ihres Wettkampfpartners TSV Oftersheim geht ohne Punktverlust in die Sommerpause. Die Turnerinnen gewannen ihre beiden Vorrundenwettkämpfe gegen die Mannschaften aus Heddesheim und Plankstadt klar. „Wir hatten auch das Glück, zweimal mit der kompletten Mannschaft antreten zu können“, freut sich Trainerin Ute Fischer. Stolz war sie darauf, dass das Trainingskonzept und die Übungen bisher bestens aufgingen.

Am Erfolg beteiligt waren die Turnerinnen Rochelle Alberti, Clara Biber, Emily Dreher, Smilla Keller, Jenny Nguyen, Martha Schwebe und Viktoria Georgia, die zweimal Tagesbeste wurde. Der letzte Wettkampf der Vorrunde findet am Samstag, 24. September, in Schwetzingen gegen die TSG Ketsch sowie gegen die Spielgemeinschaft Altlußheim/Hockenheim statt. ufi