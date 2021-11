TV Brühl beim TSV Rot gefordert

Zu einem weiteren Aufeinandertreffen zweier spielstarken Badenliga Mannschaften kommt es am Samstag, 18 Uhr, in Rot, wenn die Brühler Handballerinnen beim gastgebenden TSV antreten.

Der TVB kommt dabei mit jeder Menge Selbstvertrauen auf die Platte, steht er doch nach drei Begegnungen auf dem Platz an der Sonne. Auf der anderen Seite hat der TSV noch keinen Punkt , allerdings hat er bisher lediglich eine Partie absolviert und die mit 21:23 in Viernheim verloren.

Im Gegensatz zur Gruppe B der Badenliga zeichneten sich in Gruppe A bisher durchweg enge Spiele ab, was auf einen spannenden Saisonverlauf schließen lässt. Das wird in Rot sicher nicht anders sein. Trainerin Kerstin Siebenlist vertraut dabei auf ihr gut eingespieltes Team, das in voller Besetzung antreten wird. Einfach war es in Rot noch nie, aber die Gäste gehen gestärkt in diese Partie und wollen weiter ungeschlagen bleiben. ako