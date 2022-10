TV Brühl verliert knapp

Trotz einer Leistungssteigerung gegenüber der Badenliga-Eröffnungspartie in Leimen unterlagen die Frauen des TV Brühl der SG Heddesheim denkbar knapp mit 22:23 (12:14). Damit warten die Gastgeberinnen weiter auf die ersten Pluspunkte. In einer umkämpften, aber fairen Begegnung machte die SG einfach weniger individuelle Fehler.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schon vor Beginn war klar, dass das Spiel kein Selbstläufer wird. Das lag am Ausfall von mehreren Spielerinnen. Neben Sophia Schneider fehlt langfristig Hannah Edelmann. Dazu war Lisa Naber verletzungsbedingt nicht einsetzbar, Maike Röschel gesundheitlich angeschlagen. Der TVB musste also umdisponieren. Den Part in der gewohnten 5:1- Abwehraufstellung als Abfangjäger übernahm mit Erfolg Marie Jörg, die auch im Angriff in der Mittelposition agierte. Anja Gross und Maike Röschel wechselten dazu ständig in Angriff und Abwehr. Die SG verließ sich auf ihre Offensivkräfte Eva-Maria Hildenbrand und Selina Hammersdorf, mit denen die Brühler Deckung ihre liebe Müh und Not hatte.

Es gelang keinem Team, sich abzusetzen, die Spannung stieg minütlich. Nur einmal schafften die Gäste einen Drei-Tore-Vorsprung (14:11). In den letzten zwölf Minuten vor der Pause gelangen den TVB-Frauen lediglich zwei Treffer, folgerichtig führte die SG zur Halbzeit mit 14:12.

Mehr zum Thema Handball-Badenliga Frauen Leistung nach der Pause nur grauslich Mehr erfahren Handball-Badenliga, Frauen Hillenbrand erlöst die SGH Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fußball-Kreisliga Niederlage im Spitzenspiel Mehr erfahren

Wie würde Brühl das wegstecken? Die Antwort gaben die Siebenlist-Schützlinge auf der Platte. Sie lagen mit 16:15 (24.) in Front. Schnelle Treffer durch Lisa Bühn, Maike Röschel und Julia Werle Urban machten dies möglich. Aber: Drei Strafwürfe wurden vergeben, sodass sich die SG nicht abschütteln ließ. Doch auch Brühl kämpfte unverdrossen weiter. Es gelangen noch einmal der Anschluss (20:21), wenig später sogar der Ausgleich zum 22:22 (58.). Die Gäste blieben unbeeindruckt, Hildenbrand setzte den letzten Treffer zum 23:22. Brühl hatte die Chance zum Ausgleich, aber der finale Angriff landete in den Händen der SG-Abwehr. TVB-Trainerin Kerstin Siebenlist bilanzierte: „Wir haben einfach zu viele Fehler gemacht, die Trefferausbeute war nicht so gut, wie wir es können. Es war heute mehr drin.“

TV Brühl: S. Pristl, Göbel; Bühn (2), Gross (2), Henn (4), F. Pristl, Naber, Jörg (1), Weiser, Werle-Urban (5), Tomann (2), Röschel (6/2). ako