TV dreht Spiel zweimal

Der TV Eppelheim lag in seinem Heimspiel der Handball-Verbandsliga gegen die HSG Walzbachtal hoch mit 7:13 zurück als Trainer Sebastian Metzler in der 19. Minute eine Auszeit nahm, die Abwehr auf 5:1 umstellte und zu disziplinierterem Angriffsspiel mahnte. Mit Erfolg: Drei Tore in Folge und ein 12:14 zur Pause, das der TV schließlich zu einem 29:27-Sieg vergoldete.

Dank der Wurfkraft von Leon Dennhardt führten die Gastgeber bald 17:16. Doch die HSG ließ sich nicht so einfach abschütteln, immer wieder gelangen den wendigen Spielern Durchbrüche, die auch zweimal Zeitstrafen zur Folge hatten und so gingen die Gäste eine Viertelstunde vor Schluss wieder mit drei Toren in Führung. Ein 5:0-Lauf des TVE brachte die endgültige Wende, denn nun schlossen die Hausherren gegen die wieder aufkommenden Gäste jeden Angriff erfolgreich ab, wobei sich die schnellen Außen Milan Dennhardt und Carsten Geier besonders hervortaten und den hart erkämpften Eppelheimer Erfolg ins Ziel retteten.

Lob für Stotz und Brendel

Begeisterung auf dem Feld und auf den Rängen, Niedergeschlagenheit beim Gegner. Sebastian Metzler war sehr zufrieden, dass seine Abwehrumstellung zum Erfolg führte. „Philipp Stotz hat das auf der vorgezogenen Position sehr gut gemacht und dadurch dem Gegner den Wind aus den Segeln genommen. Die Abwehr wurde robuster und der eingewechselte Niclas Brendel hielt, was zu halten war. Jetzt sind wir im Soll, vielleicht können wir uns vor allem im Angriff noch steigern.“

TVE: Koch, Brendel; Späth, Keller (1), Stotz (2), Sander (1), Hess (5), Geier (5), Rutt, M. Dennhardt (3), L. Dennhardt (9/1), Schäfer (1), Bujotzeck (2), Hamsch. zg