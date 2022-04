TV Eppelheim steht vor dem Abstieg

Der TV Eppelheim hat das erste Spiel der zweiten Relegationsrunde um den Klassenerhalt in der Badenliga gegen die SG Heddesheim deutlich mit 21:29 (10:14) verloren und hat nun entsprechend nur noch eine minimale Chance, den Abstieg zu verhindern. Dazu müsste schon ein Sieg mit neun Toren Differenz im Rückspiel in Heddesheim gelingen, was einer Herkules-Aufgabe gleicht.

Die unerwartet hohe Niederlage des Heimteams hatte viele Ursachen. Der TVE begann forsch, ging mit 3:1 in Führung, doch dann kam es zum ersten Knackpunkt im Spiel, als der Gastgeber eine Überzahl aufgrund zweier Zeitstrafen der Gäste mit 1:2 verlor, sodass diese ausgleichen und kurz darauf in Führung gehen konnten. Beim 7:9 erfolgte die zweite vorentscheidende Phase des Spiels: Die Hausherren vergaben drei völlig freie Einwurfgelegenheiten und kassierten jeweils im Anschluss Gegentore zum 7:12 – Da war das Spiel fast schon entschieden.

In der zweiten Spielhälfte kämpfte sich Eppelheim wieder auf zwei Tore heran (18:20), aber zwei kurz aufeinander folgende Zeitstrafen besiegelten das Schicksal endgültig, die SG zog wieder auf fünf Tore davon und ließ nun nichts mehr anbrennen.

Erb ringt um Fassung

Trainer Robin Erb rang nach dem Spiel sichtlich deprimiert um Fassung: „Die Heddesheimer haben genau das gemacht, was wir zuvor besprochen haben und wir konnten trotzdem nicht dagegenhalten. Das Fehlen unserer drei Stammtorhüter war nicht zu kompensieren, ebensowenig die krankheitsbedingten kurzfristigen Absagen dreier weiterer Leistungsträger. Auch wenn wir mit Holger Hubert noch einmal eine erfahrene Kraft reaktivieren konnten, der auch noch gleich neben Dennis Schäfer und Dome Sommer im Angriff die beste Leistung zeigte, so waren wir am Ende aber doch nicht in der Lage alle schmerzhaften Ausfälle aufzufangen. Eine verhexte Saison geht somit verhext ihrem Ende entgegen.“

Sebastian Dürr fügte hinzu: „Da bereiten wir uns akribisch auf das Spiel vor, können das Besprochene aber nicht auf die Platte bringen. Mir hat auch der letzte Wille gefehlt. Ich glaube, wir haben zu viele Körner gegen Rot gelassen und kamen mental nicht mehr auf dasselbe Level. Aber das Leben geht weiter.“ we

TVE: Heimbrecht, Hassan; Späth, Stotz, Huckele, Hofmann, Scheffzek (2), Marz (2), Geier (3), Schäfer (5), Sommer (6/2), Hubert (3), Sander, Jäger

