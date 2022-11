TV mit Auswärtscoup

Eigentlich hatte der TV Eppelheim vermeintlich keine Chance, das Handball-Verbandsliga-Derby beim TSV Handschuhsheim zu gewinnen, denn alle drei groß gewachsenen Recken Dennis Schäfer, Alexander Huckele und Mirko Hess, dazu Torhüter Thomas Koch standen aus den unterschiedlichsten Gründen nicht zur Verfügung und so schien es, als ob David gegen Goliath antreten müsse, denn nahezu alle Handschuhs-heimer waren fast einen Kopf größer. Aber wie in der biblischen Geschichte triumphierte am Ende die Cleverness gepaart mit einem enormen Einsatzwillen, ehe auf der Anzeigetafel ein 23:25 (14:11) leuchtete.

Dabei sah es in der Anfangsphase gar nicht so gut für den TVE aus. Die Hausherren zogen mit ihrem dynamischen Spiel bald auf vier Tore weg (8:4) und hielten diesen Vorsprung bis fast in die Pause, obwohl die Gäste zwischenzeitlich noch einmal auf ein Tor herangekommen waren (10:9). Nach Wiederanpfiff aber waren die Eppelheimer voll da – angeführt von dem wendigen Julius Jäger gelang ein 4:0-Lauf und die erstmalige Führung (15:16). Nun wechselte das Spielgeschehen, denn kein Team konnte sich auf zwei Tore absetzen. Als die letzten zwei Minuten anbrachen. schlug „David“ Milan Dennhardt dreimal zu und versetzte den völlig aus dem Tritt geratenen Hausherren den entscheidenden Schlag.

Erhofftes Aufbäumen

Trainer Sebastian Metzler war wie sein Team euphorisiert: „So ein Aufbäumen habe ich mir erhofft, ich bin begeistert. Alle sind über sich hinausgewachsen und müssen gelobt werden, aber besonders Torwart Niclas Brendel, der, weil an der Hand verletzt, eigentlich gar nicht spielen wollte, den Sieg dann jedoch mit seinen tollen Paraden festmachte.“ Mit diesem Sieg könnte der TVE nach unglücklichem Start wieder in die Spur gefunden haben, zumal die Fehlenden in absehbarer Zeit wieder auflaufen können.

TVE: Brendel, Hassan; Hofmann (1), Späth (3), Stotz(4), Sommer (1), Geier (2), L.Dennhardt (4/1), M.Dennhardt (5), Jäger (5), Sander. we