TVB mit vielen Unwägbarkeiten

Für die Brühler Handballerinnen geht es nach der zweimonatigen Zwangspause mit der Partie in Viernheim (Samstag 17.15 Uhr) wieder um Punkte.

Dabei braucht sich im Vorfeld niemand ernsthaft Gedanken über mögliche Aspekte des Spielausgangs zu machen. In der Frauen-Badenliga-Gruppe A gab es 2022 noch kein einziges Spiel, die Aussagekraft für die kommende Begegnung in Viernheim geht gegen null. Zu viele Unsicherheitsfaktoren auf personeller Ebene lassen dies nicht zu.

In Brühl gab es in diesem Jahr kaum Trainingseinheiten und wer am Samstag dort aufläuft, ist derzeit nicht absehbar. Fehlen werden Maike Renkert und Hannah Edelmann, der Einsatz weiterer Spielerinnen steht auf der Kippe – Ausgang völlig offen. ako