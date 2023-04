TVB sehnt Saisonende herbei

Am Ende einer auf mäßigem Niveau stehenden Partie war zumindest den Brühlerinnen die 21:27-Niederlage in Malsch fast ein wenig gleichgültig. Viel schlimmer erscheint da eine weitere Verletzung, nämlich die von Spielmacherin Maike Röschel, die bereits nach wenigen Minuten die Platte in Richtung Krankenhaus verließ. Auch für die beste Torschützin ist die Saison, wie für viele andere Brühlerinnen, vorzeitig beendet.

Schon deshalb war an einen regulären Spielverlauf nicht mehr zu denken. Die Brühler Mannschaft stellt sich quasi von alleine auf. Alle die nicht verletzt sind, laufen auf, die Hälfte derer aus der Reservemannschaft. Und selbst die beiden jüngsten Spielerinnen, die dem TVB bisher sehr gute Dienste geleistet hatten, Tabea Deuker und Emilie Trautmann, waren ebenfalls nicht einsetzbar.

War Trainerin Kerstin Siebenlist vor Beginn noch verhalten optimistisch, änderte sich die Gemengelage nachdrücklich. Brühl bemüht, aber auf Grund der Gegebenheiten vor allem im Abwehrbereich mit Schwächen. Da die Formationen zum x-ten Mal verändert werden mußten, keine Überraschung. Natürlich hakte es deshalb auch im Angriff. Erfolgreiche Aktionen gelangen oft mittels Einzelaktionen. Trotzdem stirbt die Hoffnung bekanntlich zuletzt, denn bis zur Pausensirene hieß es lediglich 12:13.

In der zweiten Hälfte fiel die Vorentscheidung früh. In der Anfangsviertelstunde gelangen den Gästen lediglich drei Treffer, zu wenig, um noch eine Wende herbeizuführen (15:20). Damit war die faire Begegnung praktisch entschieden, denn die Brühlerinnen waren nicht mehr in der Lage dagegenzusteuern. Rot-Malsch hatte leichtes Spiel und siegte am Ende mit 27:21.

Kerstin Siebenlist meinte: „Trotz des Ausfalls von Maike Röschel war die erste Halbzeit noch einigermaßen okay, danach wurde es aber nicht besser. Viele Spielerinnen erreichten nicht ihre Normalform, vielleicht sogar verständlich. Am Ende war es nicht gut genug.“

TV Brühl: S. Pristl, Göbel; Li. Bühn (1), Joerg (6/1), Henn, F. Pristl (4), V. Böhrer (1), Röschel, S. Schneider (2), Le. Bühn, A. Schneider, Gross (4/3), Linke (3/3). ako