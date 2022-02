TVE jetzt am Tabellenende

Der TV Eppelheim hat im Heimspiel gegen die SG Leutershausen II die Chance auf eine Revanche für die Hinspielniederlage verpasst und ist nach der am Ende etwas zu deutlich ausgefallenen 19:25 (10:12)-Heimpleite nun am Tabellenende angekommen. Wieder einmal musste sich der TVE mit den Widrigkeiten der Corona-Infektionen herumschlagen: Außer den acht Spielern, auf die das Team schon einige Zeit verzichten muss, fiel nun auch noch Trainer Robin Erb aus, der als Kontaktperson einer infizierten Person im Familienkreis sicherheitshalber die Sportstätte mied.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dennoch ging man unter der Leitung von Sebastian Dürr, assistiert von Christopher Föhr, durchaus optimistisch in das Treffen. Doch die weitere „Krankheit“, die das Team in den letzten Wochen erfasst hat, das Produzieren von Fehlwürfen aus guten Positionen sowie unnötige Ballverluste, war weiterhin ebenfalls nicht überwunden, sodass der TVE schnell in Rückstand geriet. Beim 7:7 war zwar erstmals der Ausgleich hergestellt. Doch als es nicht gelang, eine zweimalige Strafzeit der Gäste zu nutzen, war die Chance auf eine Führung vertan – im Gegenteil, man musste mit Rückstand in die Pause.

Desolate Abschlussquote

Nach dem Wechsel ein ähnliches Bild: Die SGL nutze ihre Gelegenheiten eiskalt, die Hausherren verwarfen klarste Einwurfchancen, und so wuchs der Vorsprung der Gäste vorentscheidend auf 15:21 an. Am Ende wurde die desolate Abschlussquote gegen einen allerdings hervorragend haltenden Gästetorhüter dem TVE zum Verhängnis. 29 Fehlwürfe, dazu noch zwölf Ballverluste, so lässt sich ein Spiel in der Badenliga nicht gewinnen. Entsprechend gefrustet war auch Trainer Sebastian Dürr: „Was soll man da noch machen? Wir spielen gute Chancen heraus und lassen sie dann liegen, zehn Freie verballert – unterirdisch Aber wir werden weiterkämpfen, der Modus mit den K.o.-Spielen am Ende lässt uns noch alle Möglichkeiten.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

TVE: Brendel, Kriechbaum; Späth, Stotz (2), M.Dennhardt, Huckele, Fischer, Hofmann (3), Scheffzek (3), Marz (4), Geier (3/1), Dürr, L.Dennhardt (4/2) we