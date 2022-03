Der TV Eppelheim ist in der Handball-Badenliga einmal mehr knapp an seinem zweiten Saisonsieg vorbeigeschrammt: Im Nachbarschaftsduell gegen die TSG Eintracht Plankstadt unterlag die Mannschaft der Trainer Robin Erb und Sebastian Dürr mit 22:23 (12:11).

Die Hausherren in der Capri Sonne Arena gingen mit 2:0 in Führung (3. Minute), lagen beim 4:5 (10.) erstmals zurück und hatten sich in

...