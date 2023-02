TVlerinnen zahlen hohen Preis

Es war ein denkwürdiger Auftritt, den die Handballerinnen des TV Brühl beim 26:21 (15:10) in der Badenliga bei der SG Heddesheim hingelegt hatten. Sie gewannen dank einer eindrucksvollen spielerischen und kämpferischen Leistung deutlich. In den Jubel nach der Schlusssirene mischten sich allerdings Sorgenfalten, denn in der sowieso schon prekären Personalsituation gab es weitere Hiobsbotschaften: Mit Lisa Naber und Joceline Tomann fallen erneut zwei wichtige Spielerinnen längerfristig aus.

Die Gäste starteten mit einer offensiven 5:1-Deckung und der klaren Marschroute, dem Gegner erst gar keinen Platz zur Entfaltung zu geben. Das setzten die Brühlerinnen auch sehr genau um. Mit einer lauffreudigen und aggressiven Abwehr nahmen sie der SG gleichermaßen die Luft und Geschwindigkeit. Gefühlt jeder zweite Heddesheimer Angriff hatte in der Folge Zeitspielcharakter und Tore blieben entsprechend Mangelware. Nach der ersten Viertelstunde hatten die Gastgeberinnen erst zwei Treffer markiert, die Brühlerinnen ihrerseits immerhin sieben.

Der TVB – mit schnellen Beinen und ebenso schnellen Durchbrüchen – ließ die SG-Abwehr nicht sonderlich gut aussehen. Zur Pause lagen die Gäste mit 15:10 vorne.

Auf die Reaktion der SG nach der Pause hatten die Brühlerinnen die passende Antwort. Sie standen weiter kompakt in der Abwehr und warfen kämpferisch alles in die Waagschale. Heddesheim kam nicht näher.

Verletzungsbedingte Ausfälle

Die Gastgeberinnen agierten nach Nabers Ausfall wegen einer ausgekugelten Schulter mit zwei Kreisläuferinnen. Brühl war entsprechend gezwungen, die Abwehr neu zu ordnen. Aber nur kurz, denn nach wenigen Minuten brach sich Joceline Tomann nach einem Zweikampf den Unterarm. Die Abwehr des TV musste ein weiteres Mal umgekrempelt werden.

Die Brühlerinnen ließen sich selbst dadurch nicht aus dem Konzept bringen und kämpften verbissen um den Sieg, den sie sich schließlich mit deutlichem Vorsprung auch nicht mehr nehmen ließen.

TV Brühl: Göbel, S. Pristl; Bühn (2), Henn (5), F. Pristl, Joerg (6/4), Naber, Tomann (4), Gross (1), Röschel (5/1), Edelmann (3). ako