U19-Mittelfeldmann Burcu befördert

Livan Burcu (kleines Bild) gehört ab der kommenden Saison zum Profikader des SV Sandhausen. Der 18-jährige Mittelfeldspieler kommt aus dem U19-Team und schnupperte bereits in der Winterpause im Trainingslager auf Malta erstmals Profiluft beim SVS.

Burcus Laufbahn begann 2010 in der Jugend des FSV Frankfurt. 2014 wechselte er zum Stadtrivalen Eintracht und schaffte 2020 den Sprung in die U17. Ein Jahr später verließ der in Frankfurt geborene Spielmacher seine Heimat und sammelte Erfahrung in der Türkei, wo er sich Besiktas Istanbul anschloss. Seit Beginn der Saison 2022/23 trägt Burcu das SVS-Trikot. „Es ist sehr gut, dass uns mit Livan eines unserer größten U19-Talente der vergangenen Jahre erhalten bleibt“, freut sich Teammanager Philipp Klingmann. „Wir trauen ihm zu, dass er schnell Fuß fassen und somit eine wichtige Rolle im offensiven Mittelfeld des SV Sandhausen spielen kann.“ svs/Bild: SVS