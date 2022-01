Über Lokalsport berichten

Hier ein Fußball-Kreisliga-Derby, dort ein Handball-Baden-Liga-Schlager: Wer gerne auf den Fußballplätzen oder in den Sporthallen der Region unterwegs ist, dazu Ahnung vom Geschehen auf den Spielfeldern der jeweiligen Sportart hat und gerne schreibt, der kann freier Mitarbeitende der Lokalsportredaktion mit Sitz in Schwetzingen werden. Unser Team sucht hier Verstärkung. Das können Studenten und Menschen im Ruhestand genauso sein wie jene, die am Wochenende sowieso gern „auf Achse“ in Sachen Sport sind und sich gerne ein paar Euro dazuverdienen möchten. Interessierte melden sich bei sz-redaktion@schwetzinger-zeitung.de, Betreff: „Mitarbeit Lokalsport“ mit ihren Kontaktdaten, Vorkenntnissen und Ambitionen. sz

