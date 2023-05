Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Der Traum von Olympia Ukrainische Mountainbikerin in Schwetzingen: Das Märchen von Maria Sherstiuk

Die ukrainische Mountainbikerin möchte bei den Olympischen Spielen 2028 in LA an den Start gehen. In Schwetzingen hat die 23-Jährige mit den Frauen ihrer Familie eine vorübergehende Heimat gefunden – und nicht nur das...