Unbedingt punkten

Die Drittliga-Handballerinnen der TSG Ketsch II (Juniorbären) erwarten am Samstag in heimischer Halle die TG 88 Pforzheim zum zweiten Rückrundenspiel. Trainer Daniel Weinheimer erinnert sich an das Hinspiel: „Das Spiel in Pforzheim war eines unserer schlechtesten Spiele der Saison. Wir lagen mit acht Toren hinten und haben am Ende mit zwei verloren. Viele meiner Spielerinnen haben gegen diesen Gegner noch etwas gutzumachen.“

Die TG ist mit ihren schnellen, flinken Spielerinnen ein unangenehmer Gegner für Ketsch. Sie müssen von Anfang an hellwach sein, ihre Abwehr stabil halten und vorne die richtigen Entscheidungen treffen Die beiden Punkte brauchen die die Juniorbären unbedingt, um Anschluss ans Mittelfeld zu bekommen. Allerdings hatte der Trainer weder in der Vorbereitung noch am Spieltag alle Spielerinnen zur Verfügung, was für die Aufstellung und die Taktik-Ausrichtung nicht hilfreich ist.

Ligarivale HSG St. Leon/Reilingen spielt an diesem Wochenende nicht. zg/af