Der große Gewinner der vier Fußball-Landesligisten aus unserem Verbreitungsgebiet am vergangenen Wochenende war die SG ASV/DJK Eppelheim, die das Derby in Ketsch für sich entschied. Mit einer 2:9-Schlappe wurde der SV 98 beim ASV Neuenheim abgewatscht und der FV Brühl verlor recht unglücklich in Ziegelhausen/Peterstal.

Neues Spiel – neues Glück. Die Spvgg 06 Ketsch steht beim VfL

...