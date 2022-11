Unterbrechung tut dem FVB nicht gut

In der Fußball-Landesliga trennten sich der FV Brühl und der VfB St. Leon 1:1 (1:0). Das Spiel musste in der 68. Minute aufgrund gesundheitlicher Probleme des Schiedsrichters Luca Binder für 20 Minuten unterbrochen werden. Nach Wiederanpfiff übergab Binder die Spielleitung einen seiner Assistenten und er übernahm die Rolle des Linienrichters.

Der FVB hatte zunächst mehr vom Spiel, nach einer Flanke von Timo Weber lenkte VfB Keeper Lukas Jochim einen Kopfball von Patrick Greulich über die Querlatte seines Gehäuses (8.). Die Führung hatte auch Weber auf dem Fuß, er lupfte den Ball in aussichtsreicher Schussposition am Tor vorbei (14.) und Vittorio Cammilleri setzte den Ball aus der Distanz am Tor vorbei (15.). Aber auch der Gast hatte jetzt zwei aussichtsreiche Chancen, Felix Behr scheiterte lediglich an der Latte des Brühler Gehäuses (19.) und Tim Bechberger fand in Brühls Torwart Sandro Dörner seinen Meister (21.). Besser machte es Greulich auf der Gegenseite, nachdem ein Schuss von Cammilleri noch abgewehrt wurde, nutzte er den Abpraller zum 1:0 (24.).

Eigentor durch Stenzel

Im zweiten Spielabschnitt hatten die Gastgerber durch Izzeddine Noura die erste Gelegenheit, er setzte sich im Strafraum durch, seine Schuss wurde ins Toraus abgewehrt (47.). Nach der Unterbrechungspause präsentierte sich der Gast stärker. „Die Unterbrechung hat uns nicht gut getan“, erkannte Brühls Trainer Thorsten Barth. Nach einer unübersichtlichen Situation im Brühler Strafraum lenkte Christoph Stenzel den Ball unglücklich ins eigene Tor (97.).

In der Folgezeit hatten beide Mannschaften Gelegenheiten das Spiel für sich zu entscheiden, es blieb aber beim letztlich gerechten Unentschieden, was auch VfB-Coach Benjamin Schneider so sah: „Wir hatten in der zweiten Halbzeit die klareren Chancen, das Spiel hätte allerdings auch 3:3 ausgehen können“.

FVB: Dörner – Glaser, Stenzel, Raab, Cardal, Kerber (95. Klicic), Cammilleri, Johann (101. Härer), Weber, Greulich, Noura (100. Etzold).

Tore: 1:0 Greulich (24.), 1:1 Stenzel (97./Eigentor). vm