Urgestein Leischwitz triumphiert

Beim 37. „V-Card“ Triathlon in Viernheim feierte das Reilinger Triathlon-Urgestein Pedro Leischwitz im Trikot der ASG Tria Hockenheim in 1:09:20 Stunden einen souveränen Start-Ziel-Sieg und gewann die Altersklasse M 60 mit über zehn Minuten Vorsprung.

Über die Sprintdistanz von 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen war der 62-Jährige in allen drei Disziplinen am schnellsten und gewann sowohl das Schwimmen in 10:29 Minuten, als auch das Radfahren in 34:13 Minuten und war bei seinem 37. Start in Viernheim auch beim Laufen in 22:18 Minuten nicht zu schlagen. „Endlich ein Wettkampf ohne Schmerzen, der erste seit 2018“, freute sich Leischwitz im Ziel, der als einzig übrig gebliebener Teilnehmer alle 37 Viernheimer Triathlons absolviert hat. cry