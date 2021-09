Urgestein Lore Eichhorn will Punkte nachlegen

Mit einem Heimsieg gegen den TTC Heddesheim möchte der TV Schwetzingen den guten Saisonstart in der Tischtennis-Verbandsklasse Nord der Frauen bestätigen. Die Partie beginnt an diesem Freitag um 20.15 Uhr in der Lore-Eichhorn-Halle.

„In der Vergangenheit haben wir immer gut gegen Heddesheim gespielt“, zeigt sich Iris Daniel optimistisch. „Den Schwung aus dem Sieg in Ketsch möchten wir gerne mitnehmen.“ Wie beim Derbysieg bilden Lore Eichhorn, Tanja Liebler, Iris Daniel und Ulrike Piepereit das Team.

Der TTC Ketsch II ist fast zeitgleich ab 20.30 Uhr bei der SG Wiesloch-Heidelberg II eher Außenseiter. mra