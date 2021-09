Uwe Zahn baut bereits an der Zukunft

Der VfL Hockenheim ist neben der SpVgg 07 Mannheim die einzige erste Mannschaft, die derzeit in der Kreisklasse B1 spielt. Lieber heute als morgen will VfL-Trainer Uwe Zahn diese Spielklasse daher verlassen.

Wie unberechenbar diese Liga mit ihren Reservemannschaften ist, erklärt der erfahrene Trainer-Haudegen: „Bei der Niederlage gegen Neulußheim II musste ich auf vier Spieler verzichten und einen Feldspieler ins Tor stellen. Der Gegner hingegen hat auf Spieler von der ersten Mannschaft gesetzt und zudem noch den Torhüter des A-Klassen-Teams zwischen die Pfosten gestellt.“ Hockenheim unterlag mit 3:4 und trauert heute diesen Punkten hinterher. Vier Punkte beträgt der Rückstand der Grün-Weißen auf den Tabellenzweiten SpVgg 07 Mannheim, zudem muss Zahn mit Daniel Priebe (Reha nach Kreuzbandriss), Slawa Maurer und Yannick Roth (beide Schulterprobleme) drei Stammspieler wegen Verletzungen ersetzen. „Das tut weh, denn das sind Spieler, die Akzente setzen, wenn sie dabei sind“, so Zahn.

Eine prägende Rolle ist für die Zukunft auch für Claus Bückle vorgesehen. Der ehemalige Profi schloss sich zu Beginn dieser Saison dem VfL an und soll nach und nach in die Nachfolge von Zahn schlüpfen. „Er hat bis 2023 einen Vertrag als Co-Trainer und soll danach übernehmen. Bis dahin wollen wir ihn bei der Erlangung der Trainerscheine unterstützen“, erklärt Zahn, der sich dann in die Rolle des Vereinsmanagers zurückzieht. Den Grundstein, in welcher Liga der VfL in Zukunft spielt, gilt es bereits heute zu legen. Am Sonntag erwarten die Rennstädter den ASV Feudenheim III.