Veränderte Routinen

Ob nun die eine Stunde längere Nachtruhe leistungsentscheidend war, sei einmal dahingestellt, aber Dominik Martinovic war sich sicher. „Dem einen oder anderen hat es bestimmt gutgetan. Aber ich will da jetzt keine Namen nennen“, sagte der nach eigener Aussage inzwischen unter die Frühaufsteher gegangene Stürmer des Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim mit einem breiten Grinsen.

Viel war vor dem 3:1-Sieg beim MSV Duisburg über die veränderten Routinen gesprochen worden, am Ende stand tatsächlich der lang ersehnte zweite Auswärtssieg nach zuvor vier vergeblichen Anläufen, was auch Trainer Patrick Glöckner Freude machte. „Das hat gefruchtet und das werden wir jetzt natürlich beibehalten“, stand für Glöckner schon am Freitagabend in Duisburg der Ablaufplan für die Fahrt zur Nachholbegegnung beim TSV 1860 München (Dienstag, 19 Uhr) fest.

Perfekte Kombination

Und auch wenn die Veränderungen vielleicht klein waren, war herauszuhören, dass gerade auch bei solchen Randerscheinungen das Vertrauen zwischen Trainerteam und Mannschaft offenbar ziemlich groß ist. „Ich denke, wir haben da gerade eine perfekte Kombination. Die wollen nicht immer nur deren Plan durchdrücken, sondern nehmen auch Sachen an, wenn zum Beispiel erfahrene Spieler etwas ansprechen“, erklärte Torjäger Martinovic, der in Duisburg mit seinem sehenswerten Linksschuss den Schlusspunkt zum 3:1-Sieg gesetzt hatte (86.).

Im Gegenzug setzte das Team nach der Pause wiederum die eingeforderte taktische Marschroute perfekt um, nachdem die 2:1-Führung zur Halbzeit mehr als wackelig gewesen war. th

