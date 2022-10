Verdiente Niederlage

Fußball-Landesligist SG ASV/DJK Eppelheim unterlag bei der DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal mit 2:3 (1:2).

Eppelheim versuchte von Beginn an die Initiative zu ergreifen, aber das erste Tor schossen die Gastgeber in der 9. Minute, als Antlitz einen Freistoß per Kopfball zur Führung verwertete. In der Folge häuften sich einige Fehler in der Eppelheimer Abwehr, die dem Gastgeber immer wieder Torchancen eröffneten. Eine davon nutzte Patrick Foshag zum 2:0 (30.). Danach begann die beste Phase für die Gäste. In der 44. Minute gelang Patrick Lehr aus dem Gewühl heraus der Anschlusstreffer gelang.

Eppelheim startete famos aus der Pause: Nach einem Eckball war Max Weiss zur Stelle und drosch den Ball zum Ausgleich über die Linie (47.). In den nächsten Minuten drängte Eppelheim auf den Führungstreffer, aber das Tor erzielte erneut Ziegelhausen durch Finley Martin (59.).

Eppelheim verlor danach völlig die Spielkontrolle und musste am Ende sogar froh sein, dass die Ziegelhäuser noch einige Chancen liegen ließen.

Eppelheim: Machmeier; Karl, Hlawatsch (32.lehr), Schwarz (46. Zeilfelder), Martin, (67. Heinl), Domingos, Weiss, Bauer; Barth, Ziemski, Brömmer. ms/zg