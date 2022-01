Von Andi Nowey

Zehn Klubs aus unserem Verbreitungsgebiet sind in dieser Saison in der Fußball-Kreisklasse B am Start. In Teil eins unseres Rückblicks schauen wir auf die Vereine in der zweiten Tabellenhälfte sowie den Vertreter in der Kreisklasse B Heidelberg.

SG Oftersheim II (10. Platz, 26 Punkte): Die Saison gleicht einer Achterbahnfahrt, die Fieberkurve der SG

...