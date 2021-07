Vereine im Sportkreis Mannheim sehen sich in Existenz bedroht

Von den 447 zum Sportkreis Mannheim gehörenden Vereinen sehen sich nach der Pandemie etliche in ihrer Existenz bedroht. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage, die der Dachverband im Mai durchführte. Kurz nach dem ersten Lockdown 2020 hatte sich der Sportkreis schon einmal an seine Mitglieder gewandt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Mit den aktualisierten Informationen sollen die Anliegen und Probleme der Vereine identifiziert und modifizierte Handlungsbedarfe erkannt werden“, heißt es in einer Mitteilung. Von den 447 Vereinen nahm rund ein Viertel an der Umfrage teil. Das Ergebnis: Inzwischen sieht sich ein gutes Viertel der Befragten in der Existenz gefährdet. Probleme sind neben der angespannten wirtschaftlichen Situation der über Monate ruhende Sportbetrieb mit Folgen (Mitgliederschwund, mangelnde Trainingsmöglichkeiten für Leistungssportler, fehlendes soziales Miteinander) sowie die Unsicherheit durch sich ständig ändernde Verordnungen.

Die Corona-Pandemie hat die Vereine in der Region stark getroffen – gerade im Kinderbereich. © dpa

Wo Vereine im Kurssystem arbeiten oder Reha-Maßnahmen über Verordnungen abgerechnet werden, sind die Einbußen deutlich höher als in Vereinen, die über Jahresabbuchungen den Beitrag einziehen. Entscheidend sei auch, ob ein Verein eigene Sportstätten unterhält und feste Mitarbeiter beschäftigt. Rund 70 Prozent der Vereine beschrieben gravierende Einnahmeverluste durch den Wegfall von Sponsoren und Werbegeldern, von Vermietungserlösen sowie den Ausfall von Schulungen und Kursen. Veranstaltungen fielen aus, der Wettkampf- und Ligabetrieb ruhte.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Badischer Sportbund Mitgliederzahlen in Sportvereinen wegen Corona rückläufig Mehr erfahren

Ehrenamtliche an der Grenze

Drei Viertel der Befragten verzeichneten einen Mitgliederrückgang. In rund 25 Prozent der Fälle behielten Mitglieder aufgrund des fehlenden Angebots die Beiträge ein. Veranstaltungen wie Jubiläen, Turniere oder gesellige Events mussten größtenteils abgesagt werden. Mitarbeiter wurden entlassen oder in Kurzarbeit geschickt. Rund die Hälfte der Vereine entwickelte aber auch alternative Angebote wie Online-Training. Trotzdem verzeichnete man insbesondere im Jugendbereich eine deutliche Abnahme der Motivation und Teilnahmebereitschaft der Sportler.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zahlreiche Teilnehmer nutzten die Befragung auch, um ihren Unmut über das „Regelungschaos“ zu äußern. Ehrenamtliche kämen an ihre Belastungsgrenzen, der Aufwand für immer neue Mitteilungen sei hoch, sodass so mancher erwäge, sich aus der Arbeit zurückzuziehen. „Die wiederkehrenden Fragen der Vereinsmitglieder, wann der Sportbetrieb wieder aufgenommen werden kann, zerrt an den Nerven“, heißt es. Sponsoren könnten nur sehr verhalten angefragt werden, da nicht klar sei, wann der Wettbewerbsbetrieb anlaufen werde. Unterschiedliche Regelungen der Länder erschwerten zusätzlich den Betrieb.

Schon heute zeichne sich ab, dass der Sportverein im kommenden Jahrzehnt anders aussehen werde als heute. Megatrends in Bezug auf Digitalisierung, Individualisierung, Mobilität oder Neues Arbeiten seien durch die Pandemie beschleunigt worden und es sei abzusehen, dass sich die Vereinslandschaft gravierend verändern werde. aph