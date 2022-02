Verloren –und doch zufrieden

Das Spiel des TV Eppelheim gegen den Tabellenführer der Handball-Badenliga-Gruppe A, TSV Amicitia Viernheim, schien von Anfang an eine chancenlose Begegnung für die Hausherren zu werden, denn die sowieso schon auf eine Rumpftruppe in den letzten Wochen zusammengestauchten Gastgeber mussten diesmal auch noch auf die beiden kräftigsten Spieler, Yannick Marz und Sebastian Scheffzek, verzichten. So bekam man man den Eindruck, David würde gegen Goliath antreten. Da aber statt einer Schleuder mit einem Harzball gespielt wurde, war die Partie deutlich offener als die meisten Betrachter wohl vorher vermutet hätten, auch wenn sich die körperlich weit überlegenen Gäste schließlich doch mit 18:22 (9:12) durchsetzten, ohne allerdings ihren Ansprüchen gerecht zu werden.

Die auf acht Feldspieler geschrumpfte Truppe des TVE leistete erbitterten Widerstand in der Abwehr und hatte in Niclas Brendel einen überragenden Rückhalt im Tor, sodass der Gegner bei für ihn indiskutablen 22 Toren gehalten werden konnte. Der Eppelheimer Angriff spielte schnell und variantenreich, kam aber nur schwer aus dem Rückraum zum Erfolg, da nur ein Spieler über 1,80 Meter groß war, alle Erfolge mussten gegen eine stabile 6:0- Deckung über den Kreis oder die Außenposition hart erarbeitet werden.

Unermüdliche Kämpfer

Aber die Hausherren kämpften sich immer wieder unermüdlich heran. Und wäre der Pfosten nicht der beste Freund der Viernheimer in diesem Spiel gewesen, wer weiß, ob nicht sogar eine Sensation möglich gewesen wäre. So gelang dem TVE aber letztlich nur noch eine akzeptable Ergebniskorrektur, die die beiden Trainer trotzdem zufrieden stellte. Sebastian Dürr freute sich über die Abwehrleistung. „Das war kein Vergleich zu den letzten Spielen, als wir die Hütte voll bekamen, darauf können wir aufbauen“. Und Robin Erb sah noch einen positiven Aspekt: „Wir haben im Angriff geduldig und überlegt agiert und keine Bälle weggeworfen, sodass der Gegner kaum Konter laufen konnte.

TVE: Brendel, Kriechbaum; Späth, Stotz (3), Huckele (1), M.Dennhardt, Hofmann(2), Geier (3), Sauer (3), L. Dennhardt (6/3). we/zg