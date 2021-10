Der SC Olympia Neulußheim war am vergangenen Wochenende in der Fußball-Kreisklasse A1 lange Zeit an einer Sensation dran. Beim Ligaprimus FV 1918 Brühl II hielt das Team von SON-Trainer Veysel Beyaz bis kurz vor der Halbzeit gut mit und auch den 2:2-Zwischenstand.

„Wir hatten uns gut eingestellt auf das Spiel und den Matchplan in der ersten Halbzeit verfolgt. In der zweiten Hälfte haben

...