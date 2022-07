VfL Hockenheim: „Nur noch sechs Spieler waren bereit zu bleiben“

Auf dem Fußballplatz des VfL Hockenheim läuft der Rasensprenger, ein paar Jugendliche jagen vereinzelt und ungezwungen auf dem Geläuf dem Ball hinterher. Es ist wie immer beim VfL Hockenheim. Fast – in Wirklichkeit ist alles ganz anders. Die Grün-Weißen werden zum ersten Mal keine Mannschaft in den Ligabetrieb schicken. Nach Tabellenplatz vier in der Vorsaison überraschte diese Entscheidung

...