Der FV 08 Hockenheim II kommt mit dem dritten Sieg in Folge allmählich in einen Lauf, der VfL Hockenheim hat nach der Niederlage den Anschluss an die Spitze der Fußball-Kreisklasse B verloren.

FV 1918 Brühl III – Rot-Weiß Rheinau II 4:0 (3:0)

Die Heimelf erwischte einen Blitzstart. Philipp Lenz traf aus spitzem Winkel von der Grundlinie in den Giebel zum 1:0 (5.). Danach köpfte

...