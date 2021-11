VfL nutzt Patzer des Konkurrenten

Der VfL Hockenheim nutzte den Patzer des MFC 08 Lindenhof II und schob sich in der Fußball-Kreisklasse B wieder näher an die zweitplatzierten Mannheimer ran.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

FV 1918 Brühl III – SC Olymp.Neulußheim II 6:2 (3:0)

Brühl III war von Anfang an im Vorwärtsgang. Giuseppe Minacapilli besorgte in der 12. Minute das 1:0. Julian Lenz erhöhte nach Vorarbeit von Pascal Wasow auf 2:0 (28.). Nach einer perfekten Flanke von Philipp Lenz erhöhte Minacapilli mit einem Kopfball auf 3:0 (38.). Nach dem Wechsel blieb Brühl III weiter im Offensivmodus und spielstark. Kevin Braun erhöhte in der 51. Minute nach Pass von Marcel Rutz auf 4:0. Sahin Kapli erzielte das 5:0 (53.), ehe der FV III den Fuß vom Gas nahm. Ahmet Özer erzielte nach einem Fehler der Brühler das 5:1 (83.). Minacapilli machte in der 86. Minute seinen Dreierpack perfekt. Den Schlusspunkt erzielte Emrullah Kurtun zum 6:2 (87.).

SG Oftersheim II – SV 98 Schwetzingen II 1:3 (0:1)

SV-98-Kapitän und Torschütze Simon Engfer (r.) – hier im Duell mit Khalil Nurzaih – muss in den Schlussminuten mit Gelb-Rot vom Platz. © Fischer

Die Partie begann mit einem Aufreger. Niklas Schmitt köpfte eine Flanke von Vincent Stöck ins Tor – der Treffer wurde wegen des Abseitspfiffs aber annulliert (10.). Schwetzingen II spielte zunächst verhalten, ging dann aber durch den Ex-Oftersheimer Simon Engfer in Führung, der den Ball nach schönem Pass ins lange Eck schob (25.). Kurz nach Wiederanpfiff lag der Ball erneut im Schwetzinger Netz. Doch auch der Treffer von Fabian Weber wurde zurückgepfiffen (49.). In der 62. Minute rollte eine Hereingabe durch den Oftersheimer Fünfmeterraum und Oliver Gund musste nur noch zum 0:2 einschieben. Die SGO II gab die Hoffnung auf Punkte nicht auf und so war es der 18-jährige Fabian Weber, der nach einem schönen Dribbling zum 2:1-Anschlusstreffer erfolgreich war und seine starke Leistung krönte (70.). So begann eine hitzige, aber faire Schlussphase, in der Oftersheim II sich schwertat, klare Chancen herauszuspielen. Nach Gelb-Rot für Engfer (84.) erzielte Atiba Martin mitten hinein in die Oftersheimer Drangphase den Schlusspunkt zum 1:3 (87.).

VfL Kurpfalz Neckarau II – TSG Eintr. Plankstadt II 6:1 (1:1)

Plankstadt II presste früh und erwischte den Spitzenreiter auf dem falschen Fuß. Die Folge war das 0:1 durch Philipp Leimert (13.). Neckarau II kam dann immer besser ins Spiel und konnte in der 27. Minute durch Ömer Dokgöz ausgleichen. In der zweiten Halbzeit erhöhten die Gastgeber das Tempo, während bei der TSG Eintracht II irgendwann die Luft ausging. Thomas Weber (54., 79.), Angelo Martinello (57.), Noah Gherezgiher (59.) und Maximilian Zelz (89.), schossen weitere Tore für den VfL Kurpfalz II heraus.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

FV 08 Hockenheim II – DJK Fort. Ed.-Neckarh.II 4:0 (1:0)

In einer schwachen ersten Hälfte eröffnete Christian Simon nach perfekter Flanke von Christian Auer das Schützenfest (10.). Nach der Halbzeitpause und der Einwechslung Daniel Kretzler und Burak Özgül kamen die erhoffte Dynamik und der Zug zum Tor. Das wichtige 2:0 durch einen Weitschuss von Özgül diente als Dosenöffner (59.). Hockenheim II nun leichtfüßiger und Nico Kube nach schöner Einzelleistung (76.) und Kevin Fritz mit einem sehenswerten Freistoß (86.) stellten das Endresultat auf 4:0.

SC 08 Reilingen II – VfL Hockenheim 0:3 (0:1)

In der 11. Minute verwertete der ungedeckte Victor Damassi einen langen Ball aus kurzer Distanz zum 0:1 für den VfL verwerten. Es dauerte bis zur 49. Minute, als erneut Damassi einen zu kurz abgewehrten Eckball zum 0:2 verwandelte. Zu allem Überfluss verletzte sich in der 70. Minute SC-08-Keeper Marc Reutner und musste durch Feldspieler Patrick Peter ersetzt werden, der seine Sache aber sehr gut machte. Erst in der 91. Minute wurde er bei einem von Valentin Folz getretenen Freistoß aus 17 Metern zum 0:3-Endstand überwunden.

SV Rohrhof II – FC Hochstätt Türkspor II ausgef.

Der Gast aus Hochstätt trat nicht an. Die Punkte werden wohl kampflos auf das Konto der Rohrhöfer wandern.

SpG ASV/ DJK Eppelheim II – Heidelberger SC 1:2 (1:1)

In der Anfangsphase hatten beide Teams Chancen auf den ersten Treffer. In der 15. Minute konnte Heidelberg die Chance durch Georg Leistikow zum 0:1 nutzen, nachdem die Eppelheimer Abwehr nicht gut gestaffelt stand. Torchancen gab es weiterhin auf beiden Seiten, erst Caner Yilmaz konnte nach einem abgewehrten Eckball per sehenswerten Schuss in den Winkel das 1:1 erzielen (26.).

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Im zweiten Durchgang hatte Eppelheim II das Spiel gut im Griff, bracht aber den Ball nicht ins Tor. In der 59. Minute konnte wiederum Leistikow seinen zweiten Treffer markieren zum 1:2. Anschließend verpassten Drenit Tahiraj (75.) und Christian Kohler (87.) den möglichen Ausgleichstreffer.