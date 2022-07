Mit den beiden Beach-Handballnationalspielerinnen Amelie Möllmann (Deutschland) und Mireia Torras Parera (Spanien) haben die Kurpfalz-Bären die Saisonvorbereitung aufgenommen. Der Zweitligist wird neben zahlreichen Lauf- und Ausdauer-Einheiten im Stadion auch früh wieder mit dem Ball trainieren, versprach Trainerin Franziska Steil. „Wir alle freuen uns, dass es wieder losgeht“, sagte sie. „Wir wissen aber auch, dass die 2. Bundesliga für viele Spielerinnen Neuland ist. Dementsprechend haben wir viel Arbeit vor uns.“

Das erste Testspiel für die Ketscher Bären steht bereits am Samstag, 15. Juli, auf dem Programm. Dann spielt Ketsch gegen den Oberligisten TSV Birkenau. Als Höhepunkte der Vorbereitung gelten die Duelle mit der HSG Bensheim/Auerbach am Samstag, 30. Juli, und dem Erstliga-Aufsteiger VfL Waiblingen am Freitag, 12. August, zu dem Lara Eckhardt gewechselt ist.

Zudem treten die Bären am Sonntag, 14. August, beim Strombach-Cup an, ehe am Samstag, 27. August, die Saisoneröffnung gegen den 1. FSV Mainz 05 ansteht.

Der Spielplan für die neue Saison ist vom Verband noch nicht herausgegeben worden. fred