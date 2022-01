Dass eine Menge Arbeit anstehen würde, wusste Mikayil Kabaca schon am Vormittag. Über Pressesprecher Markus Beer ließ der Sportliche Leiter des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen am letzten Tag der Wechselperiode ausrichten: „Es wird hektisch.“ Aber so ist es nun einmal. Wer seine Hausaufgaben im Sommer nicht ordentlich erledigt, der muss im zweiten Transferfenster nachjustieren. Geht man

...