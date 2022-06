Vier schnelle Mädels fahren zur „Deutschen“

Bei den badischen Leichtathletik Meisterschaften U 16 in Langensteinbach (28. Mai) kämpften die 15-jährigen Jungs und Mädchen nicht nur um Edelmetall, sondern auch um das Erreichen der Normen für die deutschen Meisterschaften in Bremen. Das Ticket für die „Deutsche“ lösten vier schnelle Mädchen der LG Kurpfalz: Emelie Braun, Lara Scheel, Lea Castellani und Sarah Becker sprinteten in der 4x100-Meter-Staffel nach gelungenen Wechseln 51,17 Sekunden und holten sich deutlich vor der LG Region Karlsruhe die Goldmedaille.

Bei Lara Scheel waren nach diesem Triumph endgültig wieder die Tränen getrocknet. Im 100-Meter-Finale der W15 war sie nämlich eine heiße Medaillenkandidatin, wurde aber nach einem Fehlstart disqualifiziert. „Die Sprinterin neben Lara hat gezuckt, man hätte die Entscheidung auch anders treffen können“, meinte Trainer Sven Stumpf.

Der Tag hatte mit dem Weitsprung der Altersklasse W15. Hier erreichte Lara Scheel von der LG Kurpfalz (SV Rohrhof) mit einer Weite von 5,06 Meter den dritten Platz und somit Bronze. Über 80 Meter Hürden der W15 wurde Lea Castellani (TSV Oftersheim) Fünfte und qualifizierte sich damit für die süddeutschen Meisterschaften – ebenso wie Emelie Braun (SV Rohrhof) über 100 Meter der W15 und Lucie Fürle (TSV Oftersheim) als Vierte der W14 über 800 Meter in 2:32,30 Minuten.

Für die fünf Athletinnen der LG Kurpfalz geht es im Juni bei den süddeutschen Meisterschaften in Frankfurt und für die 4x100-MeterStaffel im Juli in Bremen weiter.

Gold und Bronze geholt

Bei den baden-württembergischen Team-Meisterschaften holten die Mannschaften der LG Kurpfalz Gold und Bronze. Für die siegreiche weibliche Jugend U18 waren Sarah Meiser, Charlotte Trapp, Maren Rohrer, Eva Heimburger, Pauline Nagel (alle TSV Oftersheim) und Anna Berner (TV Schwetzingen) am Start.

Das Bronzeteam der Männer bestand aus Jakob Gieser, Manfred Köhn (beide TSV Oftersheim), Torben Hermann (TBG Reilingen), Tobias Korn (TSG Ketsch), Sven Stumpf und Sebastian Satzke (beide SV Rohrhof).

Bei der U18 sammelten über 800 Meter Anna Berner (2:34,26 Minuten) und Maren Rohrer (2:34,88) wichtige Punkte. Im Weitsprung überzeugte Sarah Meiser (4,98 Meter), ebenso wie im 100-Meter- Sprint. Die 4x100-Meter-Staffel in der Besetzung Trapp, Rohrer, Berner und Meiser lief gute 51,72 Sekunden. Im abschließenden Kugelstoßen war Pauline Nagel mit 9,73 Meter die Beste.

Bei den Männer zeigten Tobias Korn im Weitsprung (5,22 Meter), Torben Hermann über 100 Meter (12,51 Sekunden) und Sebastian Satzke im Kugelstoßen (9,96 Meter) die besten Leistungen. Auch die 4x100-Meter-Staffel (Gieser, Korn, Köhn und Hermann) holte noch wichtige Punkte. zg/hz