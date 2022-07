Vier Spiele – vier Siege

Aufgrund ihrer Altersstruktur konnte die letztjährige Herren-55-Mannschaft des Tennisclubs Hockenheim in dieser Saison als Herren-60- Mannschaft in der 2. Bezirksliga antreten und sie beendete die Runde mit 8:0 Punkten ungeschlagen. Damit wurde der Aufstieg in die 1. Bezirksliga erreicht.

Das Team um Mannschaftsführer Norbert Schäuble mit Andreas Eichhorn, Michael Biewald, Joachim Eichhorn, Lothar Schroth, Hans-Reiner Iser, Walter Götzmann und Christoph Heinzelmann bestritt die Verbandsrunde erfolgreich ohne Niederlage mit den Ergebnissen 7:2, 5:4, 8:1 und 9:0 und vier Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten.

Neue Herausforderungen

Selbst Verletzungspech und Ausfälle konnten durch die Unterstützung durch die Herren 65 bei einzelnen Spielen kompensiert werden. Die Herausforderungen der 1. Bezirksliga werden anspruchsvoller sein, aber „uns muss man erst einmal schlagen“, ist der Tenor in der Mannschaft. hee