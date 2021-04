Vier SVS-Akteure international im Einsatz

Vier Akteure des SVS waren zuletzt mit ihren jeweiligen Nationalteams unterwegs und aktiv.

Besar Halimi demonstrierte bei seinen Einsätzen mit der Auswahl des Kosovo seine Abschlussqualitäten. Zwei Treffer gelangen dem Mittelfeldspieler in drei Einsätzen. Er steht nun bei insgesamt drei Torerfolgen im Trikot seiner Nationalmannschaft bei 25 Einsätzen.

Aleksandr Zhirov (Russland) und Stefanos Kapino (Griechenland) waren mit ihren jeweiligen A-Nationalteams unterwegs. Zhirov stand im WM-Qualifikationsspiel am 27. März gegen Slowenien im Kader der „Sbornaja“, wurde beim 2:1-Erfolg allerdings nicht eingewechselt.

Kapino, der erstmals seit 2017 wieder in die griechische Auswahl berufen worden war, erlebte die Unentschieden in der WM-Qualifikation (Gruppe B) gegen Spanien (1:1, 25. März) und Georgien (1:1, 31. März) ebenso als Ersatztorhüter mit wie den 2:1-Testspielerfolg über Honduras am 28. März.

Mit der dänischen U21-Nationalmannschaft war Nikolas Nartey bei der Europameisterschaft in Ungarn und Slowenien im Einsatz. Nartey stand sowohl im ersten Gruppenspiel gegen Frankreich (1:0) am 25. März als auch zum Abschluss gegen Russland (3:0) am 31. März über die komplette Spielzeit auf dem Platz. Im zweiten Gruppenspiel gegen Island (2:0) hatte er auf der Bank gesessen. Im Viertelfinale am Montag, 31. Mai, treffen die Dänen auf die deutsche U21-Nationalmannschaft.