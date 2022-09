Viktoria Georgia mit Bestleistung

Der TV Schwetzingen 1864 hatte in der B-Liga weiblich des Turngaus Mannheim die Wettkampfgemeinschaft TV Altlußheim/HSV Hockenheim, den TSV Oftersheim und die TSG Ketsch zu Gast in der Turnhalle Südstadtschule – und bezwang sie allesamt. Die Oftersheimer konnten dabei nur mit zwei Turnerinnen antreten, da etliche Mädchen verletzt oder krank waren und einige kurzfristig mit dem Turnen aufgehört hatten.

Am Stufenbarren ging der TV Schwetzingen mit 0,7 Punkten gegen den stärksten Gegner, die TSG Ketsch, in Führung. Diese wurde am Sprung wieder abgegeben, hier gewannen die Gäste mit 0,97 Punkten. Am Schwebebalken bauten die Ketscherinnen den Vorsprung minimal um 0,03 Punkte aus. Durch eine persönliche Bestleistung von Viktoria Georgia gewann der TV Schwetzingen am Boden und auch die Gesamtwertung mit 0,43 Punkten Vorsprung auf die TSG Ketsch.

Vorfreude auf Rückrunde

Im B-Liga-Wettkampf ist Viktoria Georgia vom TV Schwetzingen – hier während des Abgangs vom Schwebebalken – Tages-beste. © Turngau

Die Wettkampfgemeinschaft TV Altlußheim/HSV Hockenheim erturnte am Ende 137,43 Punkte, sodass Schwetzingen ungeschlagen in die die Rückrunde am Sonntag, 27. November, beim Gauligaendkampf in Ketsch startet. „Das lässt auf eine sehr spannende Rückrunde hoffen“, betonen die TVS-Verantwortlichen. „Auch das Team TV Altlußheim/HSV Hockenheim legte bei seinem zweiten Wettkamp deutlich zu, was ebenfalls auf einen spannenden Wettkampf um den dritten Platz hindeutet.“

Tagesbeste mit persönlichen Bestleistungen war die Schwetzingerin Viktoria Georgia mit 50,2 Punkten vor Josefine Schreiber (48,3 Punkte) und Anne Janson (47,87), die beide für die TSG Ketsch antraten.

Am Samstag, 15. Oktober, turnen die TSG Ketsch und der TV Altlußheim/HSV Hockenheim ihren letzten Vorrundenkampf gegen zwei Mannschaften der TG Heddesheim. Austragungsort ist Ketsch. ufi