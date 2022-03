Vittorio Cammilleri entscheidet Ortsderby

Der FVBrühl II entführte im Ortsderby der Fußball-Kreisklasse A die drei Punkte und führt weiterhin das Klassement an. Im Keller verpasste es Hirschacker, sich Luft zu verschaffen.

FK Bosna Mannheim – FC Badenia Hirschacker 2:0 (0:0)

Der FC Badenia steht trotz einer guten Leistung wieder mit leeren Händen da. Im ersten Durchgang spielten die Gäste den FK Bosna an die Wand, machten aber nichts Zählbares aus den zahlreichen guten Torchancen. Auch im zweiten Durchgang war Hirschacker die bessere Mannschaft, kam nun aber nicht mehr zwingend in Abschlussposition. Zwei Unkonzentriertheiten führten dann zu den Gegentoren (68./ 83.).

Spvgg 06 Ketsch II – FC Türkspor Mannheim II 2:0 (1:0)

Brühls Canay Keklik (l.) – hier im Clinch mit seinem Rohrhofer Gegenspieler Fred Lorenz – hatte mit seiner Mannschaft am Ende mit 2:1 die Nase vorn. © Fischer

Die Gastgeber behielten dank einer engagierten Leistung die drei Punkte. Auf dem schwer bespielbaren Rasen taten sich beide Teams schwer und klar herausgespielte Chancen waren Mangelware. Zunächst tat Ketsch II mehr fürs Spiel und ging durch Agron Lokaj verdient in Führung (15.). Vor und nach der Pause waren dann die Gäste am Drücker, aber die Hausherren konnten gegen die aufgerückten Mannheimer durch einen schön herausgespielten Treffer die Führung ausbauen – erneut war Lokaj erfolgreich (69.). Während die Ketscher Defensive dem Durck stand hielt, verpasste es die Offensiv-Abteilung mehrmals, den Sack zuzumachen.

SV Altlußheim – TSV Neckarau II 1:5 (0:3)

Nach starken ersten 30 Minuten fing sich der SV Altlußheim das 0:1. In dieser Aktion lag ein Gästespieler verletzt am Boden. Während Altlußheim aufhörte, um eine Verletzungsbehandlung zu ermöglichen, setzte Neckarau II das Spiel fort und kam zum 0:1 durch Niki Reika (30.). Alexander Sandford legte per Elfmeter für die Gäste nach. Altlußheim wollte das Foulspiel vor der Strafraumlinie gesehen haben (45.). Ein Abwehrfehler der Hausherren begünstigte das 0:3 durch Can Karayavuz (45.+1). Nach der Pause erzielte Simon Schweickert das 1:3 und weckte Hoffnungen bei den Altlußheimern. Es folgte eine Kartenflut bei den Gastgebern, die in der Ampelkarte für Spielertrainer Andy Auer mündete (78.). Danach war die Moral gebrochen beim Schlusslicht und nach zwei von Neckarau II abgeschlossenen Kontern (78., 87.) hieß es am Ende 1:5.

SV Rohrhof – FV 1918 Brühl II 1:2 (1:0)

Im Derby und Spitzenspiel gingen die Gäste als Sieger vom Platz. Brühl II nahm sich Anleihen von der spielfreien ersten Mannschaft, dennoch hielt Rohrhof super dagegen. Die Gäste hatten mehr Spielanteile und die besseren Chancen. Ein Konter in der 40. Minute, der mustergültig von Jonas Martin ausgespielt wurde, führte zum 1:0-Führungstreffer durch Jad Chehade. Nach der Pause kam Brühl II mit viel Schwung aus der Kabine. Rohrhof verteidigte mit Mann und Maus, in der 65. Minute war es dann Florian Härer, der mit einer Einzelleistung das 1:1 erzielte. Danach sahen die zahlreichen Besucher einen offenen Schlagabtausch. Beide Teams spielten auf Sieg und so blieb die Partie auf hohem Niveau. Als Martin alleine auf das Brühler Tor zulief, wurde er von den Beinen geholt. Rohrhof monierte eine Notbremse und forderte Rot, doch der Unparteiische beließ es bei einer gelben Karte. Rohrhof nutzte den resultierenden Freistoß nicht und fing sich im Gegenzug das 1:2: Vittorio Cammilleri netzte nach einem Freistoß für Brühl II ein. In der Schlussphase warf Rohrhof alles nach vorne, aber die Brühler Abwehr hielt dem Druck stand.

SG Oftersheim – SV 98/ 07 Seckenheim 5:3 (3:1)

Mit dem ersten Schuss aufs Tor brachte Fatih Ibis den Gast aus Seckenheim in Führung (8.). Danach war Oftersheim klar überlegen und vergab in den folgenden zehn Minuten vier Großchancen. Marcel Weiß erzielte nach einer schönen Kombination in der 31. Minute den Ausgleich. Kassem Arbaoui legte schnell das 2:1 (36.) nach und Marcel Pfau per Freistoß traf zum 3:1 (38.). Direkt nach Wiederanpfiff war erneut Arbaoui erfolgreich, als er nach schöner Vorarbeit von Sven Becker und Tobias Hirsch abschloss (47.). Elias Hocianat verkürzte für Seckenheim nochmal auf 4:2 (54.), ehe Mario Benincasa per Elfmeter (74.) wieder auf 5:2 erhöhte. Der erneute Anschluss von Deniz Karalar (87.) brachte keine Gefahr mehr für Oftersheim. Die SGO vergab noch eine große Anzahl weiterer guter Gelegenheiten.