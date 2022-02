Vogt folgt auf Dogan und Gerwig

Es könnte eine sorgenfreie Rückrunde für den FV 08 Hockenheim werden. In der Fußball-Kreisliga steht der Klub auf dem neunten Tabellenrang und hat zehn Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Mit den Partien gegen die Kellerkinder SV Enosis Mannheim und FC Hochstätt Türkspor zum Rückrundenauftakt könnten sich die Rennstädter gleich zu Beginn schon fast aller restverbliebenen Sorgen entledigen. Nur selten in den vergangenen Jahren hatten sich die Nullachter zu diesem Zeitpunkt der Saison in einer ähnlich komfortablen Situation befunden. Und dennoch wird es im Hinblick auf die nächste Saison Veränderungen geben. „Hasan Dogan hatte bereits für sich entschieden, dass er sein Engagement über die Runde hinaus nicht fortsetzt“, erklärt Spielausschuss-Vorsitzender Dominik Leiß, dass das eingespielte Trainergespann um Dogan und Kay Gerwig gesprengt wird.

„Der Verein war mit der Arbeit der beiden hochzufrieden, hat aber im Hinblick auf die Neugestaltung der Trainerposition dann auch Alternativen geprüft.“ Das Resultat: Ab der kommenden Saison wird Andreas Vogt, der schon einmal Trainer bei den Rennstädtern war und noch Verbindungen zum aktuellen Vorstand pflegt, wieder ins erste Glied rücken.

„Er bringt eine unschätzbare jahrelange Erfahrung mit und kennt den Verein, die Offiziellen und die Mitglieder“, berichtet Leiß, warum die Wahl auf ihn gefallen ist. Auch eine Variante, dass Gerwig als Co-Trainer bei Vogt an Bord bleibt, sei denkbar gewesen. Doch das wäre für Gerwig nicht in Frage gekommen. „Ich möchte meinen B-Schein in Angriff nehmen und da hätte es für mich nicht gepasst, nur noch Co-Trainer zu sein“, erklärt der 38-jährige Übungsleiter.

„Werden weiter Vollgas geben“

Nach neun Jahren als Spieler und Trainer im Hockenheimer Waldstadion werden sich die Wege von Gerwig und dem FV 08 nun trennen. „Klar bin ich enttäuscht nach allem, was wir für den Verein geleistet haben“, so Gerwig, der sich den Ehrgeiz aber trotzdem nicht nehmen lassen wird. „Wir werden weiterhin Vollgas geben, um so viele Punkte wie möglich einzufahren.“

Auch vonseiten der Verantwortlichen erfährt das aktuelle Trainergespann die volle Rückendeckung. Die Personalplanungen für die kommende Saison werden hingegen bereits Andreas Vogt und Dominik Leiß übernehmen.