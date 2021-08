Vom Doppelschlag von Bertolini erholt sich VfL nicht mehr

Nach der Englischen Woche hat in der Fußball-B-Klasse neben dem VfL Kurpfalz Neckarau II nur noch der SC Olympia Neulußheim II eine weiße Weste mit sechs Punkten.

VfL Hockenh. – Neul. II 3:4 (1:1)

Ungleiche Vorzeichen prägten das Spiel: Neulußheim II konnte verstärkt antreten, während der VfL geschwächt in die Partie gehen musste. Stürmer Kevin Grassel musste bei Hockenheim das Tor hüten, er machte seine Sache hervorragend und konnte in der 76. Minute sogar einen Elfmeter abwehren. Tragische Figur des Spiels war VfL-Verteidiger Michel Darscht, der erst ein Eigentor fabrizierte (25.) und bei den Gegentoren drei und vier von Markus Bertolini (66., 71.) mit einem Stellungsfehler und einem Fehlpass einen rabenschwarzen Tag erwischte. Mit dem Tor von Mohamed Halassan (33.) war es mit 1:1 in die Pause gegangen. Nach den dem 1:2 von Marvin Pelzl (65.) und dem Doppelschlag von Bertolini kamen die Gastgeber durch Slawo Maurer (80.) und Claus Bückle (85.) noch mal heran.

Oftersheim II – Ed.-Nhs II 2:1 (2:0)

Oftersheim II ging in der zehnten Minute durch einen direkten Freistoß von Ilias Chrisafis in Führung. Die Gastgeber münzten ihr Chancenplus ins 2:0 um. Ein schönes Solo von Mohammad Gharakhoshan war vorausgegangen und erneut Chrisafis war anschließend erfolgreich (28.). Die Gäste hatten nur vereinzelt Chancen, konnten aber in der 55. Minute verkürzen, als Kaan Erul frei vor dem SG-Schlussmann einköpfte.

Reilingen II – Rheinau II 4:2 (0:1)

Die Kontrahenten lieferten sich im ersten Durchgang ein ausgeglichenes Spiel. Die Gäste führten trotzdem durch ein Tor von Fatih Beder (16.) mit 0:1. Sarjo Fofana sorgte in der 57. Minute für den Ausgleich und Leon Kempf brachte seine Farben mit einem schönen Schuss erstmals in Führung (71.). Dario Langella war in der 78 .Minute für das 3:1 verantwortlich. Doch nur zwei Minuten später führte ein unnötiger Elfmeter zum Anschlusstreffer von Yannick Künzler. Der eingewechselte Christopher Dürr brachte mit dem 4:2 den Sieg für den SC 08 II endgültig unter Dach und Fach (83.). bk

Rohrhof II – Lindenhof II 1:3 (1:1)

Rohrhof II hatte den besseren Start und ging durch Batuhan Karadeniz in Führung (9.). Die Gäste glichen durch Mathias Roesinger per Elfmeter aus (14.). Im zweiten Durchgang erzielte Marcel Thiel das 1:2 (58.). In der Folge hielt SV-Schlussmann Daniel Bittmann sein Team im Spiel, das durch einen Lattentreffer von Christian Krupp den Ausgleich verpasste. In der Schlussminute machte Gaetano Bellotta den Deckel drauf.

Brühl III – Feudenheim III 4:0 (1:0)

Die Gastgeber zogen durch Mario Tessitore mit 1:0 (36.) in Front. Brühl III ließ auch nach der Pause Ball und Gegner laufen. In der 52. Minute folgte das 2:0 durch Matteo Mitsch. Erneut Mitsch erhöhte auf 3:0 (79.). Den Schlusspunkt setzte in der 84. Minute Claudio Glässer.

Neckarau II – Hockenh. II 5:0 (2:0)

Bis zur 30. Minute hatten die Nullachter alles im Griff, dann fielen die Tore eins und zwei für die Gastgeber durch Jonas Bamert (37.) und Thomas Weber (45.). Der FV 08 II gab weiter Vollgas, musste aber den nachlassenden Kräften Tribut zollen. Ömer Dokgöz (50.) und zweimal Weber (63., 77.) erzielten die Tore für den VfL II, der sich in Aufstiegsform vorstellte. wy