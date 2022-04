Das Zusammenspiel zwischen Statistik und Ergebnis ist im Fußball manchmal gnadenlos. Beim 1:1 (0:0) von Fußball-Zweitligist SV Sandhausen bei Werder Bremen war es jedoch das genaue Gegenteil: barmherzig.

25 Prozent Ballbesitz, 3:25 Torschüsse, nur etwa jeder zweite Pass kam beim Mitspieler an – Die Daten und Zahlen sprachen am Sonntagnachmittag in vielen Belangen gegen die

...