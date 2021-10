Von 25:19 auf 25:25 – HG verspielt Sechs-Tore-Führung

Dramaturgisch hätte das Duell zwischen der HG Saarlouis und der HG Oftersheim/Schwetzingen in der 3. Handball-Liga nicht besser aufgebaut werden können. Fünf Minuten vor dem Ende sahen die Gäste aus der Kurpfalz wie die sicheren Sieger aus, doch die HGS kämpfte sich noch einmal heran und entriss der Mannschaft von Frank Schmitt (Bild) den sicher geglaubten Sieg. „So etwas darf uns nicht passieren“, stellte der Coach nach dem 25:25 (11:14) fest.

© Tobias Schwerdt

t„Wir haben 50 Minuten lang richtig gut gespielt und uns dann leider nicht belohnt. Am Ende haben uns im Rückraum die Alternativen gefehlt, um gegen die offensive Abwehr zu bestehen.“ Darüber hinaus leistete sich Oftersheim/Schwetzingen am Samstagabend den einen oder anderen Fehlwurf zu viel.

Die Geschichte des Spiels ist bis zur spannenden Schlussphase schnell erzählt. Die HG fand besser ins Spiel und führte nach zwölf Minuten mit 7:3. Heimtrainer Philipp Kessler nahm eine Auszeit und brachte sein Team dadurch wieder auf den richtigen Weg. Nach einem 4:0-Lauf stand es 8:8. Nun reagierte auch Schmitt in Form eines Time-outs. Max Barthelmeß, der im Derby gegen die TVG Großsachsen gar nicht zum Zug gekommen war, erzielte die 14:11-Pausenführung.

Kevin Suschlik gelang acht Minuten vor dem Ende noch das 25:19. Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand wusste, dies sollte der letzte HG-Treffer der Partie gewesen sein. Es war aber nicht so, dass Saarlouis nun fehlerlos agierte, im Gegenteil: Ein Fehlpass wurde von Christian Wahl abgefangen. Hinzu kam ein Stürmerfoul beim Stand von 20:25 in der 56. Minute. Selbst drei Minuten vor Ablauf der Spielzeit führte die Schmitt-Truppe noch scheinbar komfortabel (25:21).

Alles auf eine Karte gesetzt

Die Hausherren setzten nun alles auf eine Karte. Wahl und der in der ersten Halbzeit glänzend aufspielende Lukas Sauer wurden manngedeckt. Schmitt nahm außerdem Torhüter Benedikt Müller raus, um mit einem weiteren Feldspieler die Optionen zu erhöhen. Es ergaben sich jedoch keine guten Wurfmöglichkeiten mehr und auch die mahnenden Worte von Wahl fanden kein Gehör.

In der Schlussminute spitze sich die Lage in der Stadtgartenhalle, in der sich 680 Zuschauer einfanden, zu. Bastian Schleidweiler geriet nach einer Attacke gegen Sauer mit seinem Gegenspieler aneinander. Das Schiedsrichtergespann sah aber von Zeitstrafen ab. Der junge Rückraumspieler blieb auf der Platte und bekam unter Druck die Kugel. Sein Wurf wurde jedoch geblockt. Die HG blieb aber weiter in Ballbesitz, ehe Wahls Aktion in Richtung Tor als Stürmerfoul gewertet wurde.

Im Gegenzug wurde der Konter abgepfiffen, weil HGS-Coach Kessler eine Auszeit nahm. Schon diese Aktion hätte den Ausgleich bedeuten können. Letztendlich traf Marcel Becker ins Tor und gleichzeitig auch ins Mark der HG. „Wir hätten die zwei Punkte verdient, weil wir besser waren“, fand Oftersheim/Schwetzingens Torwart Müller. „Andererseits hätten wir den einen Punkt genommen, wenn uns vor dem Spiel jemand das vorausgesagt hätte. Gerade überwiegt aber natürlich der Frust.“

HG: Müller, Fauerbach; Barthelmeß (3/2), Schaller, Wahl (2), Kern (1), Sauer (6), Krämer (2), Suschlik (5), Burmeister (2), Stier, Schleidweiler (2), Haase, Geisler. mjw/Bild: HG

