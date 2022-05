Von Gewinnern und Pechvögeln

Eine anstrengende Saison neigt sich nun endgültig dem Ende entgegen. Für die Kurpfalz-Bären geht es am letzten Spieltag der 2. Handball-Bundesliga der Frauen darum, sich gebührend von den eigenen Fans in der Neurotthalle zu verabschieden. Gegner ist der ESV Regensburg, der einen Rang vor Ketsch liegt, aber nicht mehr überholt werden kann (Spielbeginn: 18 Uhr).

Schon vor dem Anwurf ist es Zeit, ein Fazit zu ziehen. Denn wie in jeder Klassenstufe gibt es Gewinner und positive Überraschungen, aber auch Pechvögel und Verlierer. Ein Überblick.

Gewinner und Glücksgriffe

Katarina Longo: Eigentlich sollte Katarina Longo nach ihrem Wechsel erst einmal das Tor der Zweitliga-Reserve hüten. Wegen der Verletzung von Leonie Moormann kam sie aber direkt zu ihrem Debüt in der ersten Mannschaft. In vielen Spielen überzeugte die 20-Jährige, die noch weitere Entwicklungsschritte gehen kann und deswegen auch ihren Vertrag als einzige Spielerin um zwei Jahre bis 2024 verlängerte.

Katja Hinzmann: Ob auf Linksaußen oder der Spielmacherposition – Katja Hinzmann ist einer der Shootingstars der Bären in dieser Saison. Für andere Talente gilt sie als Vorbild, denn sie lebte das Motto: „Von den Minis in die Bundesliga“. Dort fasste sie Fuß und geht in der kommenden Saison in ihr 15. Jahr bei Ketsch.

Franziska Steil: Erfrischend offen und knallhart in der Analyse ist Franziska Steil auf und abseits der Platte eine Bereicherung für die Bären. Die ehemalige Kreisläuferin, die in Ketsch ihr Bundesliga-Debüt feierte und im vergangenen Sommer zurück nach Hause kam, hatte bei ihrer ersten großen Station als Trainerin keine Eingewöhnungsprobleme. Sie tut dem Club unheimlich gut.

Rebecca Engelhardt: In der Defensive eine Bank und auch in der Offensive kaum wegzudenken. Rebecca Engelhardt ist die letzte noch verbliebene B-Jugendmeisterin von 2013. Sollte sie ihren auslaufenden Vertrag studiumsbedingt nicht verlängern, wird den Bären in der kommenden Saison ein wichtiges und kaum zu ersetzendes Puzzleteil fehlen.

Cara Reuthal: Nach dem Abgang von Saskia Fackel lag die Verantwortung im rechten Rückraum auf den Schultern von Cara Reuthal. Problemlos schlüpfte sie in diese Rolle und schaffte es sogar, sich für größere Aufgaben zu empfehlen. In der kommenden Saison spielt sie in der Bundesliga beim SV Union Halle-Neustadt. Die Bären verlässt sie mit großem Abstand als beste Torschützin.

Verlierer, Pechvögel und Härtefälle

Leonie Moormann: Die Saison begann mit einer Operation am Ellenbogen. Danach war es für die Torhüterin schwer, zurück in die Mannschaft zu kommen. Die Bären entschieden sich dazu, den Vertrag nicht zu verlängern und stattdessen auf Johanna Wiethoff und Longo zu setzen.

Sina Michels: Ganz bitter: Die Kapitänin tritt ab und kann sich auf der Platte nicht von den Zuschauern verabschieden. Eine schwere Knieverletzung zwingt Michels seit Monaten zum Zuschauen. Aber auch schon davor hatten andere Spielerinnen meist die Nase vorn, weil der Beruf immer mehr Zeit in Anspruch nahm.

Marlene Herrmann: Als großes Talent wurde Marlene Herrmann nach ihren ersten verheißungsvollen Einsätzen in der Bundesliga gefeiert. Urplötzlich verschwand sie aus dem Aufgebot, um Abstand vom Handball zu gewinnen. Schade für die Bären, denn die Ansätze der 18 Jahre alten Rückraumspielerin waren gut.

Ida Marie Krogh: Am Anfang war es die Corona-Pandemie, später der fehlende Anschluss im Team. Ida Marie Krogh und die Bären, das passte nie zusammen. Das Missverständnis endet nach dieser Saison. Die Kreisläuferin geht zurück nach Norwegen.

Sportliche Leitung: Natürlich hätten die Verantwortlichen Lara Eckhardt, Lena Feiniler, Sophia Sommerrock und Cara Reuthal gerne gehalten. Verständlich ist auch, dass die Bären nach der Pandemie nicht die ganz großen finanziellen Sprünge machen können und gezwungen sind, einen anderen Weg einzuschlagen. Dennoch steht mit Ausnahme von Johanna Wiethoff in der kommenden Saison eventuell keine Spielerin mehr im Kader, die zu Bundesliga-Zeiten vor zwei Jahren noch in der Startformation gestanden hatte. Der Aderlass ist gewaltig, bietet aber auch eine Chance. fred

Info: Kurpfalz-Bären – Regensburg (heute 18 Uhr, Neurotthalle)