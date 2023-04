Von Panik bestimmt

Sechs Wochen! Nach nur sechs Wochen hat Fußball-Zweitligist SV Sandhausen Trainer Tomas Oral schon wieder entlassen! Ist das (wieder einmal) Aktionismus? Oral war auf Alois Schwartz gefolgt, um die Hardtwald-Kicker vor dem drohenden Gang in die Drittklassigkeit zu bewahren. Okay, neue Impulse können ja durchaus etwas bewegen . . . Zwei Unentschieden in Orals kurzer Amtszeit waren zwar nicht uncool, aber auch nicht genug, um Boden im Tabellenkeller gutzumachen und die jüngsten Niederlagen – teils nach desaströsen Leistungen – alles andere als ein Grund zum Jubeln. Sechs Punkte hat der SVS mittlerweile Rückstand auf den Relegationsplatz, den Jahn Regensburg derzeit einnimmt. Auf den Tabellen-15. sind es acht Zähler. Den Trainer zu entlassen, scheint – immerhin ist es gang und gäbe – nun zwar durchaus logisch, aber was bringt ein Wechsel wirklich? Nicht viel, wie Studien bewiesen haben. Da wären wir wieder bei den neuen Impulsen, die mit Sicherheit durch einen anderen Übungsleiter ins Training einfließen, aber am Ende muss auch Zählbares dabei herausspringen. Tat’s beim SVS leider nicht, was aber nicht nur am Trainer liegt, sondern eben auch an den Jungs, die auf dem Feld stehen. Sie alle freizustellen, ist natürlich nicht möglich, aber warum muss es immer den Trainer erwischen? Oral nun direkt nach sechs Spielen wieder zu entlassen, scheint kein Aktionismus mehr zu sein, sondern pure Panik. Vielleicht, da sind sich auch die Fußballfans in den sozialen Medien einig, sollten der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca und Vereinspräsident Jürgen Machmeier ihre (Personal-)Entscheidungen ebenfalls einmal auf den Prüfstand stellen, nicht nur das Personal an sich. Spieler nicht ausgenommen! Weitsicht und weniger Aktionismus wären hier wünschenswert. Denn: Jedes Jahr ein Dutzend und mehr Spieler zu holen, bringt auf Dauer nichts. Im Gegenteil! Irgendwann ist eine solche Mannschaft dann einfach fällig, wenn sie keinen festen Kern hat. Wie’s auch mit kleinerem Budget deutlich besser geht, zeigt unter anderem der FC Heidenheim. Später aufgestiegen als der SVS und aktuell Tabellendritter. Am Samstag muss der SVS zum 1. FC Magdeburg. Magdeburg steht auf Platz zwölf, hat aktuell 32 Punkte und wäre entsprechend – theoretisch – noch einzuholen, wenn alles gut läuft. Interessant ist, dass der 1. FC vor gar nicht allzu langer Zeit ebenfalls einen Abstiegsplatz belegte. Die Verantwortlichen um Sport-Geschäftsführer Otmar Schork, der lange für den SVS arbeitete, hatten damals von einer Trainerentlassung abgesehen. Gut so!

